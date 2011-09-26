Основатель «Вестера» создает общероссийский закупочный союз

По форме новая бизнес-структура напоминает закупочный союз и траст в одном флаконе. После консолидации всех игроков под крышей СТК г-н Болычев может вывести этот сложный организм на фондовую биржу. Аналитики назвали эту идею «решительно сложной».



В конце лета весь рынок ждал, когда совладелец «Вестера» Олег Болычев досрочно выкупит с помощью стороннего инвестора акции ритейлера у «Сбербанк Капитала». В марте этого года бизнесмен рассказывал, что намерен привлечь 2,5 млрд руб. Именно в такую сумму обойдется пакет в размере 51%, который ушел из рук калининградской торговой сети в рамках реструктуризации долга в 1,8 млрд руб. Сбербанку. Судя по всему, с выкупом он не спешит, по-другому решив поставленную задачу.



Пока весь ритейл загорал на морском берегу, г-н Болычев учредил управляющую компанию Сетевая торговая компания. Сейчас в нее входят семь игроков: «Командор» (Красноярск), «Каравай» (Красноярск), «Сибирский гигант» (Новосибирск), «Геомарт» (Омск), «Партнер Маркет» (Тюмень), «Вестер» (Калининград) и «Центркоопторг» (Москва).



Как рассказал Олег Болычев, СТК займется управлением закупками, ассортиментом, логистикой и операционными продажами. «Все ритейлеры идут на объединение добровольно, нет процесса покупки, такая дружба полезна всем, и потом, у нас нет прямой конкуренции», — уточнил он. По замыслу бизнесмена через полгода к кругу друзей присоединятся еще три региональных игрока, а в СТК начнется процесс консолидации ритейлеров.



Развитие событий Олег Болычев видит так. В первом квартале 2012 года состоится обратный выкуп акций у «Сбербанк Капитала», зарубежный финансовый инвестор уже найден, его имя он не раскрывает. Новый акционер за свой вклад в дело обратного выкупа получит пакет акций в 25% плюс одна акция, Олег Болычев не станет пытаться сконцентрировать все бумаги в своих руках.



Фактически этот этап совпадает с процессом перехода СТК из некоммерческого партнерства в коммерческое. Г-н Болычев уточнил, что в новой структуре «Вестер» получит долю в 40% акций, остальные бумаги рассредоточатся по другим ритейлерам в определенной пропорции. А в середине 2012 года каскад акционеров может обсудить идею вывода акций компании на биржу.



«Идея решительно сложная, очень большое количество акционеров грозит напряженностью в общении, инвесторы любят четкую структуру, при которой кристально ясно, как до них дойдут дивиденды», — говорит аналитик «Уралсиба» Тигран Оганесян. Рассуждая над активностью г-на Болычева, он отметил, что СТК сильно напоминает трастовую организацию и закупочный союз, в которых основная цель — упростить и удешевить все рабочие процессы за счет масштаба. «В мире встречаются аналогичные примеры, в частности во Франции, но в России такая концепция появилась впервые», — уточнил г-н Оганесян.



В Союзе независимых сетей России (СНСР) также уверены, что идея г-на Болычева более всего подходит под описания закупочного союза. Так, в России есть «Система Т3С», которая объединила в 2007 году до 40 региональных сетей. В СНСР пояснили, что закупочные объединения обычно создаются в целях улучшения условий при покупке товаров у поставщиков. Но на практике у каждой сети свой ассортимент, кроме того, сами поставщики обычно сопротивляются: им неинтересно делать одни и те же цены, например, для крупного федерального ритейлера и маленькой торговой компании. «Дисконт при работе с поставщиками может составить до 13—15% по отдельным позициям», — уточнил представитель СНСР.



Остается добавить, что продуктовое объединение в конце года планирует получить выручку в 45 млрд руб., темп роста в 2012 году прогнозируется на уровне 20%. Если прогноз сбудется, СТК войдет в десятку лучших федеральных ритейлеров, которую по итогам 2010 года возглавляет Х5 Retail Group. «Концепция Болычева» может опередить по выручке «Седьмой континент» и курскую корпорацию ГриНН.



Юлия МЕНЯЛКИНА/ТиТО

по материалам www.rbcdaily.ru