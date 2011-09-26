Таможенный союз запретит стеклотару!

В странах-членах Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) будет запрещено повторное использование стеклотары для алкогольной продукции и детского питания, сообщает BFM.ru. Ограничение предусмотрено техническим регламентом Таможенного союза (ТС) «О безопасности упаковки». Запрет начнет действовать с 1 января 2012 года, в день запуска всех нормативов ТС и начала свободного перемещения товаров, капиталов и рабочей силы в рамках ТС.



Идею запретить вторичное использование стеклянной упаковки предложила представитель стеклотарного завода «Русджам-Кубань» Маргарита Покиньбура на конференции с участием премьер-министра Владимира Путина в начале мая 2011 года. Председатель правительства признал вопрос запрета важным, поскольку он касается обеспечения здоровья людей. По его данным, стеклотара в РФ используется до 5 раз. Предложение представителя стеклотарного завода Путин расценил как стремление обеспечить рынок сбыта для продукции предприятия, о чем заявил во всеуслышание.



В техрегламенте ТС «О безопасности упаковки» целесообразность запрета объясняется именно необходимостью защитить здоровье и жизнь человека. В документе к стеклотаре предъявлено несколько требований (в том числе запрет на ее контакт с алкогольной продукцией и детским питанием). Стеклянная упаковка должна выдерживать внутреннее гидростатическое давление без разрушения и перепада температур, а также сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки. При использовании в сферах пищевой продукции и парфюмерно-косметической продукции водостойкость стекла должна быть не ниже класса 3/98. Стеклянные банки и бутылки для консервирования, пищевых кислот и продуктов детского питания должны быть кислотостойкими.



Запрет вторичной стеклотары противоречит тенденциям в других странах. Например, в Европе идет распространение вторичного использования стеклотары, свидетельствует статистика. По данным European Container Glass Federation, в Европе в 2009 году собрано около 25 млрд стеклянных бутылок и контейнеров и переработано 67% старого стекла. В 2010 году европейская промышленность выпустила 20,7 млн тонн стеклотары, что превысило показатель 2009 года на 3,5%, свидетельствуют материалы этой же организации. Наибольший прирост производства произошел в Турции (27%) и Великобритании (9,5%).



По расчетам аналитиков Discovery Research Group за 2010 год, в России основную часть объема производства на стеклотарном рынке — 89,3% — обеспечивает сегмент стеклобутылки. По итогам 2009 года производство стеклотары в России упало на 16% до 11,33 млрд единиц, свидетельствуют данные компании Abercade Consulting. В 2010 году показатель вырос на 10% и достиг 12,5 млрд единиц. В I квартале 2011 года объем производства составил 3,19 млрд единиц (прирост на 17%).



Корреспондент «Вести ФМ» выяснил, что думает по поводу нового запрета координатор токсических программ «Гринпис России» Алексей Киселев. Эксперт отметил, что не видит причин, по которым нельзя повторно использовать стеклянную бутылку после соответствующей обработки.



«У нашей страны есть цель на модернизацию и на эффективность, а нам сейчас предлагается достаточно большое количество упаковки, причем достаточно хорошей и качественной, использовать катастрофически неэффективно. Ведь если вы бутылку используете повторно, мы экономим огромное количество электроэнергии, производство которой у нас также сопровождается выбросами, и не только в атмосферу, но и сбросами в воду, дополнительно генерируем для того, чтобы постоянно производить все новое, новое и новое. И это крайне неэффективно и очень опасно, потому что загрязнение, безусловно, возрастет, если от оборотной тары откажутся. Это первое, — разъяснил свою позицию Алексей Киселев. — И второе: я внимательно слушал предыдущего выступающего, ведь в странах, где обращение с отходами очень четко налажено, там ведь не только стеклянная бутылка оборачивается до 60 раз, там ведь и пластиковая бутылка оборачивается до 25 раз, и ни у кого не возникает сомнений в том, что все санитарные требования соблюдаются. Слушайте, за столько лет мы научились мыть, и воду делать оборотную на этих производствах, и так далее. И при этом до 75% электроэнергии экономится».



Алексей Киселев также ответил на вопрос, выясняли ли мнение экспертов, когда разрабатывали новый технический регламент «О безопасности упаковки» в части, касающейся стеклянной тары.



«Этот регламент разрабатывался несколько лет, и даже «Гринпис» на первых этапах давал свои комментарии и замечания, потому что изначально он объединял в себе вопросы и производства упаковки, и их утилизацию, — сказал Киселев. — Сначала из регламента исчезли вопросы утилизации упаковки, и он стал фактически непонятно зачем придуманным, а теперь там появляются такие одиозные вещи, запрещающие оборот прекрасных видов упаковки».



Игорь ШНЫРЬ/ТиТО

По материалам «Бизнес-FM»