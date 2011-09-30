Алексей Богачев получил 17 помещений «Мира»

В пятницу конкурсный управляющий «Мира» предложил залоговому кредитору ООО «Сириус», на 51% принадлежащему президенту банка «Система» Алексею Богачеву, забрать непроданную недвижимость в счет погашения задолженности, рассказал «Коммерсанту» сам бизнесмен. Он добавил, что уже оформляет магазины в свою собственность. Стоимость имущества, не проданного на повторных торгах, будет снижена при передаче залоговому кредитору еще на 10%, объясняла ранее юрист «Юков, Хренов и партнеры» Светлана Тарнапольская. Получается, эта недвижимость обойдется господину Богачеву в 2,326 млрд руб.



Созданная в 1993 году сеть магазинов электроники «Мир» в кризис не справилась с долгами. На 30 апреля 2010 года задолженность головного ОАО «Магазины электроники «Мир» составляла 4,626 млрд руб. Основными кредиторами были Сбербанк, ВТБ, «Уралсиб», Росбанк, МДМ-банк, «Русский стандарт». С декабря 2010-го «Сириус» заключал с банками договоры уступки прав требований, и к июню 2011-го Алексей Богачев получил контроль во всех банкротящихся компаниях сети. В частности, перекупил требования на 4,3 млрд руб. к головной структуре, в том числе обеспеченные залогом помещений.



Президент и владелец банка «Система» Алексей Богачев входит в список богатейших бизнесменов России в 2011 году, по версии журнала Forbes, с личным состоянием $500 млн (179-е место). Помимо банка ему принадлежат примерно 5,5% акций второго по величине продуктового ритейлера в России «Магнит», жилой комплекс в центре Москвы и компания «Юг-Агро», которая строит в Краснодарском крае теплицы для выращивания роз.



Богачев предполагал ранее, что недвижимость будет выставлена на продажу единым лотом, а поскольку «магазины «Мира» разноформатные», то вряд ли на торгах у него будут серьезные конкуренты: он сомневался, что кто-то из ритейлеров захочет выкупать неподходящие помещения из-за нескольких желаемых объектов.



Юлия МЕНЯЛКИНА/ТиТО

по материалам foodmonitor.ru