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Coca-Cola инвестирует в Россию больше $3 млрд


30-09-2011 08:02:08
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Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, инвестирует в Россию более $3 млрд в ближайшие пять лет, начиная с 2012 года, сказал глава компании Мухтар Кент в интервью телевиденью Reuters Insider.

«Наш план – инвестировать примерно $3 млрд в течение следующих пяти лет. Как вы можете видеть, мы активизируем инвестиции значительно», — сказал Кент, который приехал в Россию открыть новый завод в Ростовской области.

Планируемый объем вложений американской компании равен ее инвестициям в экономику РФ за все прошедшее время, но уступает вливаниям в развитие в Китае, где Coca-Cola хочет потратить $4 млрда в ближайшие три года.

В понедельник компания запустила новый завод в Ростовской области стоимостью $120 млн и мощностью 450 млн литров в год. Россия является одним из быстрорастущих рынков для Coca-Cola, где ее продажи показывают двузначный рост шестой квартал подряд. Во втором квартале этого года бренд показал рост на 17%, тогда как в мире показатель поднялся лишь на 4%.

«Россия — это один из крупнейших десяти рынков с точки зрения населения, с точки зрения ВВП в мире, и с точки зрения нашего бизнеса она также именно там, и мы чувствуем громадный потенциал в России, кто знает где она будет через 20 лет», — сказал Кент.

Coca-Cola собирается вложить в китайский рынок дополнительно $4 млрд в ближайшие три года. Средства будут направлены на увеличение существующих мощностей, финансирование инициатив в области дистрибуции, маркетинга и новой линейки напитков. Кроме того, будут построены новые заводы по розливу продуктов.

Как пишет WSJ , Китай является третьим по значимости рынком для американской компании. В то же время Кент исключил возможность покупки местных игроков, заявив, что для бизнеса в этой стране и так имется потенциал для роста.

К 2020 году Coca-Cola намерена увеличить выручку в два раза, реализацию данного плана компания начала в прошлом году. Теперь же производитель рассказал, что поможет компании в достижении целей. По словам главы Coca-Cola Мухтара Кента, стратегия будет базироваться на шести социоэкономических трендах, которые изменят не только индустрию, но и мир.

Юлия МЕНЯЛКИНА/ТиТО

по материалам foodmonitor.ru


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1) Arendator2000 08-09-2016 18:03:05   #   
Хоть какая-то польза есть от этой фирмы


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