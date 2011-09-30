Coca-Cola инвестирует в Россию больше $3 млрд

«Наш план – инвестировать примерно $3 млрд в течение следующих пяти лет. Как вы можете видеть, мы активизируем инвестиции значительно», — сказал Кент, который приехал в Россию открыть новый завод в Ростовской области.



Планируемый объем вложений американской компании равен ее инвестициям в экономику РФ за все прошедшее время, но уступает вливаниям в развитие в Китае, где Coca-Cola хочет потратить $4 млрда в ближайшие три года.



В понедельник компания запустила новый завод в Ростовской области стоимостью $120 млн и мощностью 450 млн литров в год. Россия является одним из быстрорастущих рынков для Coca-Cola, где ее продажи показывают двузначный рост шестой квартал подряд. Во втором квартале этого года бренд показал рост на 17%, тогда как в мире показатель поднялся лишь на 4%.



«Россия — это один из крупнейших десяти рынков с точки зрения населения, с точки зрения ВВП в мире, и с точки зрения нашего бизнеса она также именно там, и мы чувствуем громадный потенциал в России, кто знает где она будет через 20 лет», — сказал Кент.



Coca-Cola собирается вложить в китайский рынок дополнительно $4 млрд в ближайшие три года. Средства будут направлены на увеличение существующих мощностей, финансирование инициатив в области дистрибуции, маркетинга и новой линейки напитков. Кроме того, будут построены новые заводы по розливу продуктов.



Как пишет WSJ , Китай является третьим по значимости рынком для американской компании. В то же время Кент исключил возможность покупки местных игроков, заявив, что для бизнеса в этой стране и так имется потенциал для роста.



К 2020 году Coca-Cola намерена увеличить выручку в два раза, реализацию данного плана компания начала в прошлом году. Теперь же производитель рассказал, что поможет компании в достижении целей. По словам главы Coca-Cola Мухтара Кента, стратегия будет базироваться на шести социоэкономических трендах, которые изменят не только индустрию, но и мир.



Юлия МЕНЯЛКИНА/ТиТО

по материалам foodmonitor.ru