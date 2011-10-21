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Мобильные ритейлеры переходят с товаров на услуги
21-10-2011 05:06:25
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«Евросеть» рассказала об основных трендах на рынке мобильного ритейла. Продажи смартфонов растут, спрос на обычные телефоны и медиаплееры падает, Android и Bada отбивают долю у слабеющей Symbian, а ритейлеры получают все больше доходов от платежей и других услуг.
Смартфоны стали лидером роста продаж на рынке электроники в 2011 году, с большим отрывом опередив прочие категории цифровой техники. По данным «Евросети», увеличение выручки от их реализации в третьем квартале текущего года составило 90,3% относительно того же периода 2010-го. Кроме смартфонов высокие темпы роста показывают портативные компьютеры и игровые устройства. В этих сегментах выручка увеличилась на 38,2 и 36,7% соответственно. Продажи обычных сотовых телефонов снизились на 19,7%, медиаплееров — на 12,1%.
Рост продаж смартфонов происходит в первую очередь за счет устройств на базе Android. В выручке ритейлеров доля продуктов на этой платформе поднялась с 17,6% в 2010 году до 47,8% в 2011-м. Одновременно растут продажи смартфонов на базе ОС Bada, которые завоевали почти 10% рынка (против 4,1% в 2010 году). Чаще стали покупать и мобильные устройства от Apple — доля iPhone увеличилась с 11 до 13,3%. Для смартфонов с ОС Symbian, напротив, настали тяжелые времена. В 2010 году на них приходилось больше половины всей выручки, теперь же они занимают лишь 27,4%. Доля устройств на платформе Windows Mobile, от развития которой Microsoft отказалась в пользу новой Windows Phone 7, рухнула с 13,8 до 1,5%.
В то же время, по оценкам «Евросети», продажа электронных устройств уже не является основным источником дохода для мобильных ритейлеров. На сегодняшний день лишь 32% их розничного оборота составляет товарная выручка. Остальные 68% приходятся на различные платежи и услуги. Особенно активно растет объем покупок авиа- и ЖД-билетов, денежных переводов и платежей по кредитам.
Игорь ШНЫРЬ/ТиТО
по материалам www.rbcdaily.ru
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