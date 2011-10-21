ТиТО Бизнес-форум НАШЕ ДЕЛО - МАГАЗИН

  ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, HORECA, ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И СКЛАДСКИХ ХОЗЯЙСТВ 18+
архив статей (2006-2008) каталог поставщиков оборудования наши партнеры рекламодателям

Свежий номер

ТиТО - номер 5-6 (103)

№5-6 (103) 2012 год

Скачать PDF-версию

ТиТО - номер 3-4 (102)

№3-4 (102) 2012 год

Скачать PDF-версию

Содержание

Главная тема

Инструменты бизнеса

Консалтинг

Информация и право

Наше дело - магазин

HoReCa

Лидер года

От первого лица

HoReCa

Экспертная оценка

Оборудование

Вендинг

Наше дело - магазин

Лучшие проекты ТиТО

Выставка

Визитная карточка

Банковский продукт

Вопрос с сайта

Кондиционеры

Наша командировка

Наша экспертиза

Наше дело - логистика

Советы дизайнера

Страничка бухгалтера

Предыдущие номера


2012 год
№1-2(101)
ТиТО - номер 1-2


2011 год
№12(100)
ТиТО - номер 12
№11(99)
ТиТО - номер 11 		№10(98)
ТиТО - номер 10
№9(97)
ТиТО - номер 9 		№8(96)
ТиТО - номер 8
№7(95)
ТиТО - номер 7 		№6(94)
ТиТО - номер 6
№5(93)
ТиТО - номер 5 		№4(92)
ТиТО - номер 4
№3(91)
ТиТО - номер 3 		№1-2(90)
ТиТО - номер 1-2


2010 год
№12(89)
ТиТО - номер 12 		№11(88)
ТиТО - номер 11
№10(87)
ТиТО - номер 10 		№9(86)
ТиТО - номер 9
№8(85)
ТиТО - номер 8 		№7(84)
ТиТО - номер 7
№6(83)
ТиТО - номер 6 		№5(82)
ТиТО - номер 5
№4(81)
ТиТО - номер 4 		№3(80)
ТиТО - номер 3
№1-2(79)
ТиТО - номер 1-2



Архив 2009 года
Архив 2008 года
Архив 2006 - 2008 гг
Главная > Новости > 

Мобильные ритейлеры переходят с товаров на услуги


21-10-2011 05:06:25
Количество просмотров: 8617

«Евросеть» рассказала об основных трендах на рынке мобильного ритейла. Продажи смартфонов растут, спрос на обычные телефоны и медиаплееры падает, Android и Bada отбивают долю у слабеющей Symbian, а ритейлеры получают все больше доходов от платежей и других услуг.

Смартфоны стали лидером роста продаж на рынке электроники в 2011 году, с большим отрывом опередив прочие категории цифровой техники. По данным «Евросети», увеличение выручки от их реализации в третьем квартале текущего года составило 90,3% относительно того же периода 2010-го. Кроме смартфонов высокие темпы роста показывают портативные компьютеры и игровые устройства. В этих сегментах выручка увеличилась на 38,2 и 36,7% соответственно. Продажи обычных сотовых телефонов снизились на 19,7%, медиаплееров — на 12,1%.

Рост продаж смартфонов происходит в первую очередь за счет устройств на базе Android. В выручке ритейлеров доля продуктов на этой платформе поднялась с 17,6% в 2010 году до 47,8% в 2011-м. Одновременно растут продажи смартфонов на базе ОС Bada, которые завоевали почти 10% рынка (против 4,1% в 2010 году). Чаще стали покупать и мобильные устройства от Apple — доля iPhone увеличилась с 11 до 13,3%. Для смартфонов с ОС Symbian, напротив, настали тяжелые времена. В 2010 году на них приходилось больше половины всей выручки, теперь же они занимают лишь 27,4%. Доля устройств на платформе Windows Mobile, от развития которой Microsoft отказалась в пользу новой Windows Phone 7, рухнула с 13,8 до 1,5%.

В то же время, по оценкам «Евросети», продажа электронных устройств уже не является основным источником дохода для мобильных ритейлеров. На сегодняшний день лишь 32% их розничного оборота составляет товарная выручка. Остальные 68% приходятся на различные платежи и услуги. Особенно активно растет объем покупок авиа- и ЖД-билетов, денежных переводов и платежей по кредитам.

Игорь ШНЫРЬ/ТиТО

по материалам www.rbcdaily.ru


Связанные темы

Новости


Комментарии к статье "Мобильные ритейлеры переходят с товаров на услуги"
Имя: [ Регистрация ]
Ваш комментарий:
Проверочный код:    Проверочный код   -->  


avatar
1) Гость 15-07-2016 19:58:11   #   
What a neat arlicte. I had no inkling.


Реклама

Интерьерный журнал

Дмитрий ПОТАПЕНКО

Покупайте Нижегородское

Наш опрос
Каким видом деятельности Вы занимаетесь, уважаемый посетитель нашего сайта?
Продаю продукты питания
Продаю торговое оборудование
Случайный посетитель
Представитель власти
Занимаюсь другим видом деятельности

Другие опросы

Авторизация
Имя
Пароль
  Запомнить

Тэги

Бюджет У дома, Автоматизация Магазин, торговля Бухгалтерия Юрченко, Торговля, магазин Закон о торговле Ресторан Кузнецов, магазин, торговля Инталев, консалтинг Торговля, Магазин, Менеджмент Инталев Львов, CRM Бухучет Финансы Терминалы, Налоговая служба Потапенко Торговля, Менеджмент Наше дело магазин, EWENT MAKE Терминалы


\"Наше

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Rambler\'s Top100
www.NNOV.ru - Сайт для нижегородцев
Powered by phpNuke released under the GPL License
Каталог 		Редакция журнала
Все права защищены. При копировании информации с сайта, ссылка на сайт обязательна
2011 Copyright © журнал "ТИТО - Торговые технологии"