Воровать в магазинах стали чаще на 6,6%

По словам директора центра Джошуа Бамфилда, на рост числа магазинных краж повлияли непростая ситуация в мировой экономике, а также высокий уровень безработицы. Роль в увеличении показателя сыграли и последние политические и финансовые скандалы. «Многие люди чувствуют, что политики и, возможно, банкиры подвели их», — заявил Бамфилд, добавив, что это ощущение дало населению «психологическую лицензию» на воровство.



При этом доля украденных по всему миру товаров составила лишь 1,45% от общего числа продаж. Наибольший размах магазинного воровства, по данным исследователей, наблюдается в Индии (2,38%), России (1,74%) и Марокко (1,72%). В США уровень магазинных краж также высок — 1,59%.



Воровство товаров сотрудниками магазинов составило 35% потерь, кражи покупателями — 43,2%.



Игорь ШНЫРЬ/ТиТО

по материалам BFM.RU