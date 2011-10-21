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Воровать в магазинах стали чаще на 6,6%


21-10-2011 05:10:00
Количество просмотров: 8740

Магазинные кражи, воровство товаров сотрудниками, а также организованные налеты стоили мировой ритейл-индустрии 119 млрд долларов в год (с июня 2010 года по июнь 2011 года). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 6,6%, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центра исследований в области ритейла.

По словам директора центра Джошуа Бамфилда, на рост числа магазинных краж повлияли непростая ситуация в мировой экономике, а также высокий уровень безработицы. Роль в увеличении показателя сыграли и последние политические и финансовые скандалы. «Многие люди чувствуют, что политики и, возможно, банкиры подвели их», — заявил Бамфилд, добавив, что это ощущение дало населению «психологическую лицензию» на воровство.

При этом доля украденных по всему миру товаров составила лишь 1,45% от общего числа продаж. Наибольший размах магазинного воровства, по данным исследователей, наблюдается в Индии (2,38%), России (1,74%) и Марокко (1,72%). В США уровень магазинных краж также высок — 1,59%.

Воровство товаров сотрудниками магазинов составило 35% потерь, кражи покупателями — 43,2%.

Игорь ШНЫРЬ/ТиТО

по материалам BFM.RU


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Комментарии к статье "Воровать в магазинах стали чаще на 6,6%"
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1) pytit 21-10-2016 20:14:30   #   
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