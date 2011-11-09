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Visa и MasterCard помирятся с ритейлерами за $4 млрд


09-11-2011 05:11:05
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Руководители крупнейших мировых платежных сетей Visa и MasterCard оценивают возможные потери от судебного спора с коалицией американских аптек и супермаркетов в 4 млрд долларов.

Исполнительный директор MasterCard Аджай Банга сообщил, что компания «предполагает возможную потерю по меньшей мере 500 млн долларов после достижения мирового соглашения со всеми истцами». Ранее MasterCard договорился с Visa о том, что в случае достижения соглашения компания заплатит одну восьмую требуемой суммы. Следовательно, общие выплаты платежных сетей могут составить 4 млрд долларов.

Спор между объединением крупных американских ритейлеров (сеть супермаркетов Push) и аптек (сети Rite Aid) возник еще в 2005 году. Юристы ритейлеров посчитали, что две крупнейшие платежные сети берут слишком высокий процент за свои услуги (до 2% со сделки с «чужими» картами) и сочли это результатом нарушения антимонопольного законодательства. По оценкам представителей торговых учреждений, супермаркеты теряли на сделках по карточкам до 40 млн долларов в год.

Помимо этого в договорах ритейлеров с платежными сетями был специально прописан пункт, согласно которому ритейлерам запрещалось поощрять клиентов к использованию способов оплаты, не предусматривающих оплату по карточкам. Представители торговых компаний сочли этот пункт противоречащим антимонопольному законодательству. Собрав доказательства, юристы ринулись в суд.

Торговые сети подали как отдельные, так и коллективные иски к платежным сетям, которые объединились для отпора своим клиентам. Адвокаты Visa и MasterCard обратили внимание на то, что платежи между платежными сетями и супермаркетами шли через банки-посредники. Таким образом, пресловутые проценты со сделок платили не сами супермаркеты, а банк-посредник, следовательно, иски не имеют законных оснований. Накануне судья округа Бруклин Джон Глисон выслушал обе стороны процесса и заявил, что стадия предоставления суду информации окончена. Эксперты Bloomberg считают, что дело закончится мировым соглашением.

Игорь ШНЫРЬ/ТиТО


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