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Subway опередил McDonald’s в России


09-11-2011 05:16:01
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Общее число российских ресторанов Subway после очередных открытий достигло 286

Компания Subway, развивающая крупнейшую в мире франчайзинговую сеть ресторанов быстрого питания, впервые опередила в России своего конкурента McDonald’s по числу открытых заведений.

По данным газеты «Ведомости», общее число ресторанов Subway после очередных открытий достигло 286, в то время как у McDonald’s работает 282 ресторана. Впрочем, лидер на рынке может в очередной раз смениться в конце года. Subway планомерно открывает новые точки фаст-фуда в течение всего года, а McDonald’s традиционно максимально укрепляет свои позиции на рынке в декабре.

В начале 2011 года у Subway было 167 ресторанов в России, а у McDonald’s 275. До конца года американская компания рассчитывает запустить еще около 40 новых ресторанов. Бурное развитие сети Subway объясняется недорогой франшизой. В марте 2011 года Subway опередила McDonald’s на общем мировом рынке по числу торговых точек, но по-прежнему уступает по объему выручки.

Игорь ШНЫРЬ/ТиТО

по материалам Моллы.Ru


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