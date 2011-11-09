Точки продажи пива частично ликвидируют

Это связано с производством почти 50% объема пива в пластиковой таре. ФАС считает запрет на использование этой упаковки при производстве пива противоречащим международным стандартам.



Такие ограничения могут создать серьезные технические барьеры в торговле для многих известных пивоваренных компаний страны. Запрет на продажу пива в пластиковой таре (ПЭТ) может быть введен с 2013 года.



Юлия МЕНЯЛКИНА/ТиТО

по материалам Арендатор.ру