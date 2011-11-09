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Точки продажи пива частично ликвидируют
09-11-2011 05:29:18
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Введение в России запрета на использование пластиковой упаковки для пива будет означать ликвидацию почти 60 тысяч точек его продаж, принадлежащих малому бизнесу.
Это связано с производством почти 50% объема пива в пластиковой таре. ФАС считает запрет на использование этой упаковки при производстве пива противоречащим международным стандартам.
Такие ограничения могут создать серьезные технические барьеры в торговле для многих известных пивоваренных компаний страны. Запрет на продажу пива в пластиковой таре (ПЭТ) может быть введен с 2013 года.
Юлия МЕНЯЛКИНА/ТиТО
по материалам Арендатор.ру
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