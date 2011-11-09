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Главная > Новости > 

Точки продажи пива частично ликвидируют


09-11-2011 05:29:18
Количество просмотров: 8342

Введение в России запрета на использование пластиковой упаковки для пива будет означать ликвидацию почти 60 тысяч точек его продаж, принадлежащих малому бизнесу.

Это связано с производством почти 50% объема пива в пластиковой таре. ФАС считает запрет на использование этой упаковки при производстве пива противоречащим международным стандартам.

Такие ограничения могут создать серьезные технические барьеры в торговле для многих известных пивоваренных компаний страны. Запрет на продажу пива в пластиковой таре (ПЭТ) может быть введен с 2013 года.

Юлия МЕНЯЛКИНА/ТиТО

по материалам Арендатор.ру


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Комментарии к статье "Точки продажи пива частично ликвидируют"
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1) sanwNIK 25-08-2016 02:04:02   #   
молодцы!


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2) verunyamaksimovna 29-10-2014 15:13:09   #   
даёшь пиво на разлив в бидончике


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3) Skyter 12-10-2013 07:49:13   #   
Это печально


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