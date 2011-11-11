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НБД-Банк включен Банком России в список банков-поручителей
11-11-2011 05:35:31
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НБД-Банк вошел в список банков, отвечающих требованиям Банка России, предъявляемым к поручителям по кредитам Банка России. Всего в список входит 61 российский банк, причем из них единственный нижегородский – НБД-Банк.
Данное решение Банка России обусловлено недавним повышением международных рейтингов НБД-Банка агентством Moody’s Investors Service. Были повышены долгосрочные депозитные рейтинги НБД-Банка с В2 до В1, а также подтвержден рейтинг финансовой устойчивости E+ (РБФУ) и краткосрочный рейтинг банковских депозитов Not Prime. Вместе с тем рейтинговое агентство Moody’s Interfax повысило долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале с А3 до A2.
Кроме определенного уровня рейтинга, Банк России предъявляет к поручителям такие требования как отсутствие просроченных обязательств перед Банком России, недовзноса в обязательные резервы, а также неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов и непредставленного расчета размера обязательных резервов и другие.
НБД-Банк не в первый раз отобран Банком России для участия в программах кредитования. Так, в 2008 году НБД-Банк получил прямой беззалоговый кредит Банка России. Кредиты без обеспечения предоставлялись наиболее надежным банкам, соответствующим специальным критериям Банка России. Всего к аукционам для получения кредита было допущено 120 российских банков. Из нижегородских банков НБД-Банк также был единственным участником.
пресс-служба ОАО "НБД-Банк"
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